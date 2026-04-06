Via que liga distrito industrial à BR-153 será pavimentada em Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, esteve em Porto Alegre nesta quarta-feira (1) para cumprir uma série de agendas institucionais, entre elas a assinatura do convênio do Programa Pavimenta RS, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. O município está contemplado com o projeto de pavimentação da Avenida Julio Anzanello, estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento industrial local.

A proposta prevê a pavimentação de um trecho de 1,6 quilômetro, que liga a saída do Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, no bairro industrial Davide Zorzi, até a BR-153. A obra inclui reforço de base, implantação de sistema de drenagem, garantindo maior durabilidade e melhores condições de tráfego, especialmente para veículos de carga.

O chefe do Executivo também ressaltou a importância do trecho como ligação direta com a BR-153, um dos principais corredores logísticos da região. “O aumento do fluxo de veículos reforça a necessidade de qualificação da infraestrutura, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para trabalhadores, empresários e moradores”, completou.