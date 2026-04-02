Gelato de cerveja e alimentos em impressoras 3D: UFSM lança espaço foodtech

A UFSM inaugurou um dos mais avançados laboratórios maker de foodtech do Brasil. Integrado ao Parque Tecnológico da universidade e viabilizado com recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Foodtech FabLab é um espaço de prototipagem, validação tecnológica e desenvolvimento de soluções que tem a missão de promover a inovação e o empreendedorismo no setor de alimentos, bebidas e suplementos, para transformar a cadeia alimentar de forma eficiente e sustentável. A iniciativa posiciona Santa Maria como referência nacional na área de alimentos.

Situado no prédio 61H do campus sede, o laboratório é um espaço estratégico e colaborativo com infraestrutura avançada, capaz de integrar pesquisadores, estudantes, startups, empresas e representantes do setor regulatório em torno de soluções concretas. E os resultados do trabalho já são visíveis – e degustáveis. Quem visitou os espaços durante a inauguração pôde provar produtos que já foram desenvolvidos nos laboratórios da UFSM, e que agora ganham novo fôlego no laboratório de foodtech.

O gelato de cerveja foi um deles. O produto é resultado do trabalho da doutoranda Camila Gressler e da empresária Bina Monteiro. O “Uivo lupulado” vem sendo trabalhado desde 2024, e contém um ingrediente criado por Camila para dar um sabor de cerveja IPA em doces. Disso saiu um gelato natural, saudável e saboroso, na opinião de quem o provou. E que pode ser o primeiro do mundo com este sabor – o produto está em processo de patenteamento.

Outra atração foi uma impressora 3D que imprime e pré-assa alimentos, como biscoitos, massas, cárneos e chocolate. A pós-doutoranda em Química Angélica Kaufmann servia os petiscos produzidos em uma impressora criada por um estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação. A tecnologia permite personalizar refeições com vitaminas, minerais e proteínas adicionais.

“Temos empresas parceiras desenvolvendo conosco, estudantes e pesquisadores operando máquinas”, destacou Maria Daniele Dutra, coordenadora de Projetos de Inovação do InovaTec . Nos próximos meses, a meta é integrá-lo plenamente às atividades acadêmicas e empresariais, consolidando-o como polo de referência na área de alimentos. A partir dessa articulação, o laboratório deverá impulsionar novos projetos, atrair investimentos e posicionar ainda mais Santa Maria no mapa da inovação regional e nacional.

Segundo ela, o FabLab poderá oferecer suporte técnico e consultoria para empresas e startups, auxiliando na compreensão e no atendimento aos requisitos legais desde as fases iniciais de desenvolvimento. O ambiente também foi concebido para promover uma aprendizagem ativa, criativa e prática. A proposta é formar especialistas da UFSM (estudantes dos cursos de Nutrição, Tecnologia em Alimentos, do PPGCTA e de grupos de pesquisa da área) e também profissionais externos, ampliando o impacto para além da Universidade.

O laboratório inaugurado pela UFSM é o quarto do país, mas desponta como um dos mais avançados, na avaliação dos representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que prestigiaram a inauguração, César Simas Teles, coordenador geral na Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, e Ayrton Jun Ussami, coordenador de Ambiente de Inovação. O ministério destinou cerca de R$ 3 milhões para o Foodtech FabLab.