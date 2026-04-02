Santo Ângelo ganha programa de capacitação para recicladores

Foi oficialmente lançado na sede da cooperativa Ecos do Verde, em Santo Ângelo, o projeto “Reciclando o Futuro”. A iniciativa do Instituto Unimed/RS e Unimed Missões/RS, com apoio da prefeitura de Santo Ângelo, busca promover mais qualidade de vida e geração de renda aos profissionais do setor e suas famílias, através encontros de capacitação profissional ministrados por voluntários do instituto.

Os encontros iniciam no dia 7 de abril, divididos em quatro módulos (Segurança no Trabalho, Compras e Utilização de EPI’s; Saúde e Bem-estar; Gestão Ambiental; e Organização Financeira e Empreendedorismo), totalizando 28 horas/aula, divididas nos meses de abril e maio. A ação capacitará 92 profissionais da reciclagem para novas perspectivas, incentivando a uma gestão mais eficiente do trabalho, e a adoção de práticas seguras para proteção pessoal.

Na cerimônia de lançamento, o sócio fundador da Ecos do Verde, Adair Tomazi , afirmou que a qualificação oferecida deve estimular a inclusão e fortalecer a luta diária da categoria, gerando reconhecimento e oportunidade.

Destacando a importância do projeto socioambiental iniciado em Santo Ângelo, o presidente do Instituto Unimed/RS, Dr. Alcides Mandelli Stumpf, observou que o programa contribuirá, na prática, para que a comunidade de Santo Ângelo avance na destinação correta de resíduos, considerado um desafio das cidades.