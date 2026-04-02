Canoas abre inscrições para 19 cursos gratuitos em duas áreas

A Prefeitura de Canoas está com inscrições abertas para o maior programa de qualificação profissional já realizado no município. Ao todo, são oferecidas 472 vagas distribuídas em 19 cursos gratuitos, voltados às áreas industrial e comercial. A iniciativa integra o programa RS Qualificação Recomeçar, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, e faz parte do Plano Rio Grande.



Do total de vagas, 199 são destinadas à área industrial, com cursos realizados em parceria com o Senai, e 220 vagas são para a área comercial, com cursos executados pelo Senac. As formações abrangem diferentes áreas, como construção civil, elétrica, mecânica, usinagem, logística, atendimento, vendas, administração e serviços.

Além da qualificação gratuita, os participantes poderão receber bolsa permanência de até R$ 1.500,00, conforme a carga horária e frequência no curso. O benefício será pago pelo Governo do Estado diretamente aos alunos, por meio do Cartão Cidadão.



As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na Rua Doutor Barcelos, nº 969, Centro, em Canoas, no período de 25 de março a 27 de abril. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 18h30, e às sextas-feiras, das 8h às 14h.

Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência atualizado, Carteira de Trabalho e, se houver, comprovante de inscrição no Cadastro Único. Menores de idade devem estar acompanhados de responsável legal. Podem participar pessoas a partir de 16 anos. A seleção priorizará candidatos em situação de vulnerabilidade social e desemprego, com reserva de, no mínimo, 50% das vagas para mulheres, sempre que houver candidatas habilitadas.