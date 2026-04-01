Com 220 expositores, Loucura por Sapatos inicia em Novo Hamburgo

A partir desta quinta-feira (2), a feira Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais vão movimentar os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Durante 11 dias, a feira recebe mais de 220 expositores, apresentando promoções em mais de 500 marcas de calçados, roupas, bolsas, acessórios e itens para casa. Com descontos atrativos, a proposta desta edição é oferecer uma experiência ainda mais completa aos visitantes.

Para quem já começa a pensar na troca de estação, a feira é ideal para antecipar compras de inverno ou aproveitar as promoções em itens de verão, seja para presentear ou atualizar o guarda-roupa. “A realização durante a Páscoa e o feriado de Sexta-feira Santa cria uma oportunidade para que as pessoas aproveitem o tempo livre com a família. A feira reúne opções de presentes, promoções atrativas e uma programação pensada para diferentes públicos, o que transforma o passeio em uma experiência completa”, destaca a coordenadora do evento, Adi Jeckel.

Ela conta que o grande diferencial desta edição é o novo formato, pensado para integrar ainda mais os setores do evento, convidando os visitantes a permanecerem por mais tempo. A programação também foi ajustada para distribuir melhor as atrações ao longo dos 11 dias, com bailes e apresentações musicais.

Outro destaque desta edição é a diversidade de atividades para todos os públicos, com desfiles, coloristas e a Arena de Games e Cosplay. Além disso, a feira integra uma programação especial para a Páscoa, com ativações voltadas ao público infantil no dia 5, incluindo a presença do coelho e a distribuição de chocolates, e a entrega de tickets cortesia em número limitado para brinquedos infláveis.

No primeiro andar dos pavilhões da Fenac, o 21° Festival de Cervejas Artesanais vai reunir cervejarias da região e food trucks com gastronomia variada. O evento é aberto ao público e funciona de segunda a sexta-feira, das 16 às 22h, e sábados e domingos das 12 às 22h.