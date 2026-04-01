Licitação para nova escola estadual em Imbé ocorre em 24 de abril

A construção de uma nova escola estadual de Ensino Fundamental e Médio em Imbé deu mais um passo importante com a publicação do edital de licitação para execução da obra. O projeto é resultado da articulação política do prefeito Ique Vedovato junto ao deputado estadual Luciano Silveira e ao vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. A licitação ocorre na modalidade de concorrência eletrônica, com abertura marcada para o dia 24 de abril.

A nova escola será construída em uma área pública localizada na Travessa A, entre as ruas 12 e Sant’Anna, no bairro Santa Terezinha Norte. O terreno, que pertencia ao município, foi doado ao Estado após aprovação da Câmara de Vereadores. A obra será executada integralmente sem necessidade de contrapartida financeira por parte da Prefeitura.

O edital prevê a contratação de empresa especializada para a construção de uma escola com quase 8 mil metros quadrados, com investimento total de R$ 16,9 milhões. A licitação adota o critério de menor preço e regime de empreitada por preço global. O prazo estimado para conclusão da obra é de um ano a partir da ordem de início.

A estrutura contará com três pavimentos, área de pátio e quadra poliesportiva coberta, além de uma completa infraestrutura educacional, incluindo 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, química e física, auditório, cozinha e refeitório, teatro de arena, bloco pedagógico e administrativo, sala dos professores, vestiários, sala do grêmio estudantil, passarelas de ligação, rampas, escadas externas, pavimentação, sistema próprio de tratamento de esgoto e demais áreas técnicas.

Inicialmente voltada ao Ensino Médio, a escola terá capacidade para atender cerca de 480 alunos, podendo também receber estudantes das séries finais do Ensino Fundamental em uma fase inicial. A proposta é que a unidade funcione em regime de tempo integral.