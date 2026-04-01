Estoque de sangue do Hemocentro de Caxias do Sul está em estado crítico

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), alerta para a situação crítica dos estoques de sangue no município. O balanço atualizado nesta terça-feira (31/03), aponta que os tipos A+, AB+ e O+ estão em estado crítico, enquanto o tipo O- encontra-se em estado de alerta.

O diretor-técnico do Hemocs, Roque Domingos Lorandi, reforça o pedido para que a comunidade se mobilize. “Eu venho convidar todos a comparecer ao Hemocentro para fazer sua doação de sangue. Nós estamos nesse momento com os estoques muito baixos, especialmente dos tipos O e A. E neste sábado (4), inclusive, nós estaremos atendendo na parte da manhã. Então, fica esse convite a todos, para que venham fazer esse ato maravilhoso que é salvar vidas”, salientou.

Ele ressalta a importância da participação da comunidade nesse gesto solidário, visto que o Hemocentro de Caxias do Sul atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência, relembrando que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

Interessados podem realizar a doação de forma espontânea ou com agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 98418-8487 ou telefone (54) 3290-4580. O Hemocs está localizado na rua Ernesto Alves, nº 2.260, ao lado da UPA Central, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h45 (sem fechar ao meio-dia) e aos sábados, das 8h às 12h.