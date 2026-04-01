Caxias do Sul e São Francisco de Paula celebram acordo

A prefeitura de Caxias do Sul realizou uma reunião institucional com representantes do município de São Francisco de Paula para tratar da celebração de um termo de cooperação mútua voltado à manutenção de estradas rurais em áreas intermunicipais . O encontro teve como finalidade alinhar os detalhes técnicos e jurídicos de um convênio que permitirá às equipes dos dois municípios atuarem de forma integrada em trechos localizados nas divisas territoriais

Na prática, o termo de cooperação visa a definição de ações específicas a serem executadas tanto Caxias do Sul quanto São Chico, onde atuarão com máquinas e cascalhamento de forma segmentada e igualitária — especialmente onde uma mesma estrada é compartilhada entre as duas cidades. Com o convênio, os municípios passam a ter respaldo para dar sequência aos serviços mesmo em território limítrofe , garantindo maior eficiência operacional, melhor aproveitamento de recursos públicos e mais qualidade nas condições de trafegabilidade.