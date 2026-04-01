Tecnologia, acolhimento e prevenção: Alvorada fortalece a proteção às mulheres

Primeira-Dama de Alvorada, Thaísa Martello

Pautas femininas costumam surgir todos os anos em março devido ao Dia Internacional das Mulheres. No entanto, entre os temas relacionados às mulheres, o enfrentamento à violência deve ser permanente. Em 2026, o alerta ficou ainda mais evidente diante do aumento dos feminicídios no Estado, com 20 casos registrados em janeiro e fevereiro, crescimento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.



Em Alvorada, o Mês das Mulheres Incríveis foi além da celebração: a Prefeitura promoveu ações de valorização, cuidado e fortalecimento das alvoradenses, avançando em políticas públicas permanentes que reafirmam, na prática, o compromisso com uma cidade mais segura, acolhedora e justa para todas. Entre as iniciativas, lançamos o Botão Lilás, uma ferramenta integrada ao aplicativo Alvorada Digital que permite pedidos de socorro de forma rápida, discreta e com resposta imediata da Guarda Civil Municipal

(GCM).