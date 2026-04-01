Tecnologia, acolhimento e prevenção: Alvorada fortalece a proteção às mulheres

Primeira-Dama de Alvorada, Thaísa Martello
Pautas femininas costumam surgir todos os anos em março devido ao Dia Internacional das Mulheres. No entanto, entre os temas relacionados às mulheres, o enfrentamento à violência deve ser permanente. Em 2026, o alerta ficou ainda mais evidente diante do aumento dos feminicídios no Estado, com 20 casos registrados em janeiro e fevereiro, crescimento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.
Em Alvorada, o Mês das Mulheres Incríveis foi além da celebração: a Prefeitura promoveu ações de valorização, cuidado e fortalecimento das alvoradenses, avançando em políticas públicas permanentes que reafirmam, na prática, o compromisso com uma cidade mais segura, acolhedora e justa para todas. Entre as iniciativas, lançamos o Botão Lilás, uma ferramenta integrada ao aplicativo Alvorada Digital que permite pedidos de socorro de forma rápida, discreta e com resposta imediata da Guarda Civil Municipal
(GCM).
Em Alvorada, o Mês das Mulheres Incríveis foi além da celebração: a Prefeitura promoveu ações de valorização, cuidado e fortalecimento das alvoradenses, avançando em políticas públicas permanentes que reafirmam, na prática, o compromisso com uma cidade mais segura, acolhedora e justa para todas. Entre as iniciativas, lançamos o Botão Lilás, uma ferramenta integrada ao aplicativo Alvorada Digital que permite pedidos de socorro de forma rápida, discreta e com resposta imediata da Guarda Civil Municipal
(GCM).
Posicionado na tela principal do app, o recurso visa garantir agilidade em situações de risco. Ao ser acionado, envia um alerta com a localização da usuária, possibilitando o deslocamento imediato das
equipes. No primeiro momento, a ferramenta atende às 73 mulheres acompanhadas pela Patrulha Guardiãs da Vida.
A iniciativa se soma a ações que visam ampliar a rede de proteção no município. A criação da própria Patrulha Guardiãs da Vida, em 24 de março de 2025, é um desses marcos. Focada no enfrentamento à violência doméstica, a equipe atua na prevenção e no acompanhamento 24h das mulheres em situação de vulnerabilidade. Em 12 meses, foram 89 prisões com base na Lei Maria da Penha, mais de 200 atendimentos e 10 mil visitas, em um trabalho integrado com a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).
Outro avanço importante é a Sala Lilás, com atendimento especializado de terapeutas, acolhimento e suporte emocional. Além disso, aulas de defesa pessoal, ofertadas no Ginásio Municipal Tancredo Neves, contribuem para fortalecer a confiança das mulheres.
O cuidado, porém, tem que vir desde cedo. Por isso, a GCM e a Secretaria de Educação realizam palestras nas escolas municipais, levando informação e conscientização para estudantes sobre temas como respeito, cidadania e, principalmente, o enfrentamento à violência contra a mulher. Todas as instituições da rede municipal receberão a ação em 2026.
Esse conjunto de políticas públicas demonstra que proteger as mulheres exige atuação contínua, integrada e sensível às diferentes realidades. Também revela que investir em segurança vai além da resposta ao crime: passa pelo acolhimento, pela informação e pela construção de uma cultura de respeito. Em Alvorada, o cuidado com as mulheres é nossa prioridade, por isso, mais do que planejamento, temos ações concretas que salvam vidas, fortalecem vínculos e apontam para um futuro com mais dignidade e proteção para todas.
equipes. No primeiro momento, a ferramenta atende às 73 mulheres acompanhadas pela Patrulha Guardiãs da Vida.
A iniciativa se soma a ações que visam ampliar a rede de proteção no município. A criação da própria Patrulha Guardiãs da Vida, em 24 de março de 2025, é um desses marcos. Focada no enfrentamento à violência doméstica, a equipe atua na prevenção e no acompanhamento 24h das mulheres em situação de vulnerabilidade. Em 12 meses, foram 89 prisões com base na Lei Maria da Penha, mais de 200 atendimentos e 10 mil visitas, em um trabalho integrado com a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).
Outro avanço importante é a Sala Lilás, com atendimento especializado de terapeutas, acolhimento e suporte emocional. Além disso, aulas de defesa pessoal, ofertadas no Ginásio Municipal Tancredo Neves, contribuem para fortalecer a confiança das mulheres.
O cuidado, porém, tem que vir desde cedo. Por isso, a GCM e a Secretaria de Educação realizam palestras nas escolas municipais, levando informação e conscientização para estudantes sobre temas como respeito, cidadania e, principalmente, o enfrentamento à violência contra a mulher. Todas as instituições da rede municipal receberão a ação em 2026.
Esse conjunto de políticas públicas demonstra que proteger as mulheres exige atuação contínua, integrada e sensível às diferentes realidades. Também revela que investir em segurança vai além da resposta ao crime: passa pelo acolhimento, pela informação e pela construção de uma cultura de respeito. Em Alvorada, o cuidado com as mulheres é nossa prioridade, por isso, mais do que planejamento, temos ações concretas que salvam vidas, fortalecem vínculos e apontam para um futuro com mais dignidade e proteção para todas.