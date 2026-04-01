CEEE Equatorial finaliza obra em Santa Vitória do Palmar

A CEEE Equatorial concluiu uma obra de melhoria no fornecimento de energia elétrica em Santa Vitória do Palmar, com investimento de R$ 1,4 milhão. Finalizada neste mês de março, a iniciativa beneficia diretamente mais de 1,1 mil consumidores, especialmente produtores de arroz da região.

A obra consiste na modernização de um trecho da rede elétrica que atende a zona rural do município. Na prática, foram substituídos os cabos antigos por uma estrutura mais robusta e com maior capacidade, ao longo de 5,2 quilômetros, partindo da subestação de Santa Vitória do Palmar. Ao todo, cerca de 130 profissionais atuaram na execução dos trabalhos, distribuídos em 25 equipes, garantindo agilidade na entrega. Com a melhoria, a rede passa a suportar melhor a demanda de energia, fundamental para as atividades do setor.

De acordo com Vinicius Alfonso, gerente de Obras e Manutenção da Regional Sul da CEEE Equatorial, a melhoria é estratégica para a região. “Essa obra fortalece o sistema elétrico local e garante mais segurança e qualidade no fornecimento de energia, principalmente para os produtores rurais, que dependem diretamente desse serviço para manter suas atividades”, afirma.