Vinícola de Bento Gonçalves integra projeto na Bienal de Arquitetura

A Vinícola Aurora é a única empresa do setor do Rio Grande do Sul a integrar o projeto que representa o Bioma Pampa, na Bienal de Arquitetura Brasileira 2026, realizada no Parque Ibirapuera, em São Paulo, iniciada no dia 27 de março e que segue até 30 de abril. A iniciativa propõe uma leitura contemporânea do morar gaúcho, conectando arquitetura, memória, gastronomia e pertencimento. A participação pode ser conferida no Pavilhão das Culturas Brasileiras.

Na casa conceito “Querência Amada”, assinada pelos escritórios Matte Arquitetura e Studio Carbono, de Bento Gonçalves, a marca líder de mercado nacional nas categorias vinhos finos brasileiros, suco de uva integral e coolers, apresenta rótulos que simbolizam a diversidade e a qualidade da produção local.



Os produtos da empresa estão distribuídos entre os ambientes da cozinha e da sala de jantar, reforçando o papel do vinho, do espumante e do suco na experiência de convivência e hospitalidade. Para Rodrigo Arpini Valerio, diretor de Marketing e Vendas da Vinícola Aurora, a presença na mostra reforça o papel do vinho como parte integrante da cultura do Rio Grande do Sul, especialmente em momentos de convivência e celebração.

A proposta tem como inspiração o chef Rodrigo Bellora, embaixador do projeto e símbolo do gaúcho contemporâneo. Assim como em sua gastronomia, os produtos da Aurora reforçam a conexão entre origem e inovação, contribuindo para a experiência sensorial do espaço.