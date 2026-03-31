Rio Pardo recebe a encenação da Paixão de Cristo no dia 3 de abril

A encenação da Paixão de Cristo, integrante da programação da Semana Santa em Rio Pardo, está confirmada para a Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. O evento reúne a comunidade e visitantes a partir das 20h30, no antigo Forno de Cal, área localizada próxima à Praia dos Ingazeiros. O acesso é gratuito, com encenação da Andarilhos Companhia Teatral.

Com mais de três décadas de história, a montagem é reconhecida como uma das maiores produções teatrais comunitárias do sul do Brasil. O espetáculo reúne cerca de 100 atores e voluntários que dão vida às passagens marcantes da trajetória de Jesus Cristo, em uma encenação que utiliza a ambientação natural do local para criar uma experiência cultural e espiritual marcante para o público.

Eventos culturais ao ar livre têm se consolidado como importantes atrativos turísticos nos municípios do Vale do Rio Pardo. Além de valorizar a identidade cultural das comunidades, iniciativas como a encenação da Paixão de Cristo contribuem para movimentar a economia local, estimular a visitação e fortalecer o calendário regional de eventos, integrando cultura, história, paisagem e espiritualidade em experiências que atraem moradores e turistas.

Para o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, a valorização de eventos culturais tradicionais também representa uma estratégia importante para o fortalecimento do turismo regional. “Quando os municípios investem em cultura e mantêm vivas suas tradições, também fortalecem o turismo e criam novas oportunidades de visitação. Eventos como a Paixão de Cristo mostram a força da participação comunitária e ajudam a apresentar o Vale do Rio Pardo para visitantes de toda a região”, afirma.