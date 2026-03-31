Prefeita de Estrela detalha investimentos na cidade em evento

A Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio (Cacis) de Estrela deu início à temporada 2026 das tradicionais Reuniões-Almoço da entidade. O evento teve como convidada a prefeita de Estrela, Carine Schwingel. A palestra, na sede da Società Italiana Fiori Dei Piani, foi prestigiada por mais de 200 empresários, comerciantes, prestadores de serviço, agricultores e representantes da comunidade em geral, interessados na atual e futura conjuntura do município e também regional.

A prefeita expôs na palestra-tema as oportunidades que estão sendo geradas na cidade. A fala reforçou o momento vivido por Estrela, com foco em planejamento estratégico e construção de oportunidades para os próximos anos. “Estamos vivendo um momento único: em quatro anos, Estrela terá o volume de investimentos de uma década inteira”, enfatiza ela, ao citar ações já realizadas, em execução, conquistas já garantidas para um futuro próximo e outras que só aguardam trâmites burocráticos e políticos comuns aos processos.

Ao comemorar os mais de R$ 19 milhões de superávit do município em 2025 e os R$ 1,33 bilhão em investimentos projetados, a gestora destaca a valorização da cidade que existe, em obras já executadas; na busca por soluções de problemas de longa data, como o caso do trânsito central e os acessos a bairros e rodovias; ainda a revitalização do calçadão, do prédio da Polar, a construção do Zig Zag local e a implementação do estacionamento rotativo. Cita também pavimentações, recuperações de estradas e novas pontes, entre elas projetos audaciosos, como a Ponte dos Vales e a subsequente duplicação da Transantarita; a pavimentação do aeródromo; a conexão da Rota do Sol com a ERS-129/BR386 e outras conexões com Bom Retiro do Sul e Teutônia pelo interior.