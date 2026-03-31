Ernestina vai receber condomínio com 50 lotes na Orla da Barragem

Um novo investimento impulsionará o potencial turístico de Ernestina: a construção de um condomínio na Orla da Barragem. O assunto foi tratado em uma reunião ocorrida na prefeitura, quando o prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, recebeu, em seu gabinete, os empresários Misael Drum e Cleberson Fagundes Palagen, de Passo Fundo, que apresentaram o projeto ao chefe do Poder Executivo.

O empreendimento prevê cerca de 50 lotes e um conceito inspirado em resort, com estrutura completa de lazer e convivência. Entre os diferenciais estão praia artificial, quadras esportivas, salão de festas, marina para embarcações, além de áreas verdes, segurança e paisagismo integrado à natureza.

No encontro, os empresários revelaram que o início das obras deve ocorrer de forma imediata após as primeiras aprovações legais. O projeto também foi apresentado como uma oportunidade de geração de empregos, aumento do fluxo turístico e valorização da Orla da Barragem.