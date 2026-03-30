Livraria do Rio de Janeiro inaugura loja em shopping de Canoas

O ParkShopping Canoas passa a ter, a partir desta terça-feira (31), mais uma opção para os leitores. Reconhecida como a maior distribuidora de livros importados do país, a Livraria Paisagem inaugura uma unidade e aposta no diferencial de curadoria internacional e títulos de alto padrão.

Instalada no terceiro andar do shopping, a loja conta com 385 metros quadrados e reúne mais de 30 mil exemplares, que correspondem a cerca de 10 mil títulos. O acervo tem como destaque o portfólio da editora alemã Taschen, referência mundial em livros de arte e luxo, cuja distribuição no Brasil é exclusiva da Paisagem.

Além de obras importadas e nacionais, a livraria também oferece papelaria e itens de presente, e contará com um espaço dedicado a editorias regionais, valorizando autores e a produção local. Com origem no Rio de Janeiro, a Paisagem construiu sua trajetória no mercado editorial a partir da distribuição e, nos últimos anos, passou a investir no varejo, acompanhando as transformações do setor.

A chegada a Canoas reforça a presença da marca no Rio Grande do Sul, uma das principais praças de crescimento da empresa. Será a quarta unidade em solo gaúcho. A inauguração contará com coquetel a partir das 16h. Às 19h, haverá bate-papo seguido de sessão de autógrafos com os autores e jornalistas Nando Gross e Juremir Machado da Silva, que apresentam suas obras "Crônicas de um radialista em fuga" e "Face a Face".