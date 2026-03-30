São Jerônimo começa a registrar desabastecimento nos postos

O município de São Jerônimo, na região Centro-Sul do RS, começou a registrar desabastecimento de combustíveis em alguns postos da cidade, informou a prefeitura em nota no site da administração municipal. Segundo o comunicado, "a alta procura em um curto período, motivada pela preocupação da população, acabou impactando diretamente o estoque disponível nos estabelecimentos locais".

aumento de preços e falhas na distribuição do insumo em diversas cidades gaúchas. O último levantamento divulgado pela Federação dos Municípios do RS (Famurs) registrou que mais de 170 cidades Desde o início da guerra no Oriente Médio, a especulação a respeito da disponibilidade de combustíveis como o óleo diesel vem provocandodo insumo em diversas cidades gaúchas. O último levantamento divulgado pela Federação dos Municípios do RS (Famurs) registrou queenfrentam algum tipo de problema relacionado à questão, volume equivalente a 1/3 do estado.

Ainda de acordo com o comunicado da prefeitura de São Jerônimo, "a administração Municipal reforça que está acompanhando a situação de forma permanente e adotando medidas preventivas. Entre elas, destaca-se a manutenção estratégica de reserva de combustível destinada exclusivamente à garantia dos serviços essenciais, assegurando o funcionamento de áreas prioritárias como saúde, transporte de pacientes, assistência e demais atendimentos indispensáveis à população".