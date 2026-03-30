Sesi inaugura escola de Ensino Médio na Feevale, em Novo Hamburgo

O Sistema Fiergs inaugurou nesta sexta-feira (27) a Escola Sesi-RS de Ensino Médio Renato Klein, localizada no Câmpus II da Universidade Feevale (RS-239, 2755), em Novo Hamburgo. Com capacidade para atender até 2.060 alunos por ano, englobando as turmas regulares e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a unidade já iniciou suas atividades letivas em 9 de fevereiro.

Esta é a nona escola Sesi-RS de Ensino Médio no Rio Grande do Sul. A instalação no prédio Bicolor, no Câmpus II da Feevale, garantiu uma estruturação rápida desde o seu anúncio, em maio de 2025. Distribuída em quatro pavimentos, a estrutura oferece salas ambiente nas diferentes áreas do conhecimento, laboratórios de ciências, salas de música e teatro. O local também abriga o FabLearn, um espaço focado no protagonismo e na cultura maker.

O currículo inovador adota a abordagem Steam (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), conectando a ciência e a inovação ao mundo do trabalho. Como diferencial para a inserção profissional, os estudantes têm a oportunidade de realizar o curso técnico em design de produtos a partir do 2º ano do Ensino Médio, ofertado em uma parceria com o Senai-RS.

A metodologia do Sesi-RS une a educação integral a uma proposta interdisciplinar. O dia a dia escolar envolve projetos de pesquisa, trabalho colaborativo, uso de tecnologias, robótica educacional e expressão artística. O objetivo central é preparar os jovens para o mercado, garantindo o desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e pensamento crítico. Essa formação é potencializada pela integração universitária: localizada dentro do câmpus da Feevale, a escola aproxima os estudantes da vivência acadêmica, proporcionando o contato com laboratórios de ponta e profissionais qualificados.

Durante a solenidade de entrega, o reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, parabenizou a velocidade das decisões da gestão de Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs. “Iniciamos as tratativas no ano passado e já estamos com a escola em funcionamento. Isso só foi possível pela decisão de instalar a unidade em uma estrutura já existente, colocando rapidamente o ensino do Sesi-RS à disposição da comunidade”, disse. O reitor também pontuou que a parceria é estratégica para a universidade, pois movimenta o câmpus com os estudantes do Ensino Médio e da EJA, gerando a expectativa de que eles permaneçam na instituição para o ensino superior.



Claudio Bier ressaltou o compromisso da gestão com a formação voltada ao mercado de trabalho. “A nova Escola Sesi de Ensino Médio, aqui na Feevale, nasce com o propósito de aproximar o conhecimento da realidade produtiva. Essa iniciativa expressa a filosofia da nossa gestão: não se trata de construir prédios, mas de ampliar oportunidades”, destacou.



Bier também celebrou a homenagem ao patrono da escola, Renato Klein. O industrial, que construiu uma trajetória relevante como diretor da Piccadilly e do Sistema Fiergs até o seu falecimento, em novembro de 2025, foi lembrado como um exemplo para as novas gerações. “Queremos que este espaço seja uma verdadeira porta de entrada para o setor industrial. A indústria gaúcha precisa da inteligência, da criatividade e da energia dos jovens do Vale do Sinos”, afirmou o presidente.



Já o deputado estadual Joel Wilhelm agradeceu a atenção da entidade ao setor coureiro-calçadista, que emprega milhares de pessoas de forma direta na região. O parlamentar destacou ainda a homenagem a Renato Klein. "Reconheço a importância do trabalho do Sesi. Novo Hamburgo e região ganham muito com a possibilidade de ter uma educação tão qualificada em um espaço integrado a uma instituição tão importante como a Feevale”, celebrou.



A solenidade também contou com a presença do presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), Marcelo Clark Alves, conselheiros da entidade e representantes da Feevale.