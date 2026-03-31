Samae autoriza adutora para a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) assinaram, nesta sexta-feira (27), a ordem de início da construção da adutora que levará água tratada até a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na localidade do Apanhador. A rede também atenderá a moradores das imediações.

Com investimento de R$ 4.105.106,89, serão implantados 11.296 metros de tubos de PVC de seis polegadas. A rede terá vazão de até 12,67 litros por segundo. A obra será executada pela Nort Brasil, com orçamento de R$ 3.391.495,24 e prazo de execução de 210 dias. O Samae já havia realizado a compra da tubulação, no valor de R$ 713.611,65. A água virá da Estação de Tratamento (ETA) Morro Alegre, em Vila Seca, e poderá também atender a moradores da região.

A adutora irá atender à atual e à nova unidade prisional, que está em construção ao lado da já existente pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado e terá capacidade para 1.650 vagas. “Estamos avançando na qualificação da infraestrutura prisional, com um investimento robusto que visa reduzir a superlotação e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e de dignidade às pessoas privadas de liberdade”, pontuou o secretário Jorge Pozzobon.

O diretor-presidente do Samae, João Uez, ressalta a relevância da infraestrutura hídrica para o funcionamento do complexo prisional. “Essa adutora é indispensável para garantir o fornecimento de água tratada com segurança e regularidade, atendendo tanto a nova unidade quanto a atual penitenciária, além de permitir a ampliação do atendimento para comunidades próximas, ao longo do caminho”, afirma. O sistema anterior, baseado em poços artesianos, era insuficiente.

A ordem de início foi assinada pelo secretário Jorge Pozzobon, pelo diretor-presidente João Uez e pela sócia-proprietária da Nort Brasil, Márcia Kubts. Da administração municipal de Caxias do Sul, o vice-prefeito Edson Néspolo, o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa da Silva, e pelo secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elisandro Fiuza, participaram do ato. A secretária de Meio Ambiente Michele Knob Koch representou a prefeitura de São Francisco de Paula, acompanhada da titular do Planejamento, Jaqueline Ribeiro da Gama.