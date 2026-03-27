Guaíba promove Feira do Peixe e Espetáculo de Páscoa

A Prefeitura de Guaíba, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, preparou uma programação especial para a semana de Páscoa. A iniciativa busca oferecer aos cidadãos espaços de integração e acesso à gastronomia típica da data comemorativa.



Entre os dias 30 de março e 3 de abril, o Largo José Claudio Machado recebe a “Feira do Peixe e Páscoa”, das 9h às 22h, com exceção ao dia 3 de abril que as atividades se encerram até as 12h. O evento contará com uma nova estrutura para acomodar os serviços fornecidos, que na edição deste ano inclui, além dos itens tradicionais, itens de gastronomia, sushi, agricultura familiar, chocolates, peixes vivos, in natura e assados.



A Prefeitura também promove o “Espetáculo de Páscoa” no dia 3 de abril, no Parque São Geraldo, a partir das 18h. O evento, que possui entrada gratuita, tem como objetivo espalhar a força do simbolismo da Páscoa através de uma história contada. A encenação busca envolver a comunidade em um momento de reflexão e arte, reforçando o espírito de união que a festividade representa para as famílias guaibenses.

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O espetáculo será apresentado em três sessões consecutivas. A primeira será das 18h às 19h40, seguida pela segunda, das 20h às 21h40min. A terceira e última apresentação terá início às 22h, com encerramento previsto para as 23h40min. O espetáculo será apresentado em três sessões consecutivas. A primeira será das 18h às 19h40, seguida pela segunda, das 20h às 21h40min. A terceira e última apresentação terá início às 22h, com encerramento previsto para as 23h40min.