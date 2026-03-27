Canoas tem inauguração de novos condomínios de alto padrão

O município de Canoas recebeu a entrega de novos condomínios residenciais de alto padrão. Os empreendimentos fazem parte do bairro planejado The Garden, desenvolvido pela Melnick Arcadia, com a conclusão dos três primeiros condomínios e a inauguração de um clube voltado aos moradores.

O projeto ocupa uma área de 69 hectares, equivalente a cerca de 700 mil metros quadrados, e reúne loteamentos residenciais com infraestrutura própria. Nesta primeira fase, foram entregues 399 lotes, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 450 milhões. Segundo dados da incorporadora, os terrenos lançados inicialmente a partir de R$ 650 mil passaram a ter valor mínimo de R$ 1 milhão, acompanhando a demanda por empreendimentos com esse perfil.

A proposta do empreendimento inclui áreas de lazer e convivência, com equipamentos como piscinas, espaços infantis e estruturas voltadas ao uso coletivo. A iniciativa segue um modelo de bairro planejado, com controle de acesso e organização interna voltada à moradia horizontal.

Além das entregas já realizadas, o projeto entra em nova fase de expansão. O The Garden New Edition prevê a implantação de dois novos condomínios, com 150 lotes cada. O VGV estimado para essa etapa é de R$ 315 milhões. A ampliação mantém a proposta de integração entre áreas residenciais e espaços de uso comum.

O empreendimento integra um plano de desenvolvimento mais amplo, com potencial total de R$ 1,5 bilhão em VGV e mais de R$ 300 milhões em investimentos. A estimativa é de geração de cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos ao longo das diferentes fases de execução.

A expansão de empreendimentos desse tipo em Canoas acompanha um movimento observado na Região Metropolitana, com aumento da oferta de loteamentos fechados e bairros planejados fora da Capital. A localização do município, com acesso a rodovias e proximidade com Porto Alegre, tem sido apontada como um dos fatores que contribuem para a atração de novos projetos imobiliários.