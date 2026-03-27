Criação da primeira cooperativa de resíduos em Gramado avança

Atualmente em fase de estruturação e validação do seu modelo de negócio, a Cooperativa de Gestão Integrada de Resíduos e Economia Circular (ReCCiclo) - primeira do gênero na cidade de Gramado - deu mais um passo importante em direção à sua criação. Uma comitiva de profissionais que vai atuar na instituição participaram de uma imersão na Braskem, em Triunfo. O encontro teve um contexto especial uma vez que a ideia para a criação da cooperativa foi incentivada pela Comissão Temporária de Desenvolvimento Sustentável de Gramado após uma primeira visita de uma comitiva da Câmara Municipal de Gramado à Braskem, em novembro do ano passado.

De acordo com a coordenadora de projetos e relacionamento institucional da ReCCiclo, Elisandra Chaves, o plano de negócio da cooperativa visa uma atuação exclusiva na gestão de resíduos oriundos da atividade turística da cidade - incluindo todos os estabelecimentos da rede hoteleira, restaurantes, comércio, serviços, parques e eventos -, o que representa cerca de 70% de todo o resíduo gerado pelo município. Em seu primeiro estágio de operação, a cooperativa irá atuar na gestão de resíduos plásticos, papel, vidro, metal e eletrônicos. Segundo ela, as metas e desafios da ReCCiclo, que estima entrar em operação ainda este ano, estão alinhados ao Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Gramado.