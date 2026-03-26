Liminar proíbe construções verticais no entorno do Parque da Guarita, em Torres

A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em ação civil pública (ACP), a Justiça determinou, em caráter liminar, pela a suspensão imediata de todas as licenças e alvarás já emitidos para empreendimentos de construção vertical nas áreas lindeiras ao Parque Estadual José Lutzenberger, conhecido como Parque da Guarita, em Torres, no Litoral Norte. A liminar engloba construções nas Zonas 24, no bairro São Francisco, e 25, no bairro Guarita II. A multa diária por descumprimento foi fixada em R$ 1 milhão, a ser revertida ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados e ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

A decisão também proíbe o município de Torres de emitir novas licenças ou alvarás para esse tipo de empreendimento até que haja análise prévia e anuência obrigatória do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Conforme a promotora de Justiça Dinamárcia Maciel de Oliveira, autora da ação, o Plano Diretor de Torres, aprovado em 2024, não estabelece limites de altura para edificações na Zona 24 e permite construções de até 15 metros na Zona 25, apesar de ambas estarem inseridas no entorno direto do Parque da Guarita, área tombada como patrimônio ambiental, paisagístico e cultural. “Diversos empreendimentos, incluindo um resort de 14 pavimentos, tiveram licenças concedidas sem qualquer encaminhamento de análise ao Iphae, o que foi confirmado pelo próprio instituto”, afirmou.