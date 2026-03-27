Prefeitos de Ernestina e Nicolau Vergueiro se reúnem com o MP

A proteção da Barragem de Ernestina e do Rio Jacuí foram assunto de uma agenda institucional com o prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, e o prefeito de Nicolau Vergueiro, Marcelo Felini. Eles estiveram nesta semana no Ministério Público de Passo Fundo em reunião com o promotor de Justiça, Paulo Cirne.

Na pauta, a preocupação com uma tubulação da JBS, de Passo Fundo, que pode representar riscos ao lançar produtos no Rio Jacuí, especialmente na região da barragem. Os gestores alertaram para a gravidade de um possível acidente ambiental envolvendo produtos químicos, que poderia causar impactos ambientais severos, atingindo diretamente os municípios de Ernestina e Nicolau Vergueiro e, por consequência, os demais municípios por onde passa o rio, um dos mais importantes do Rio Grande do Sul.

Também participaram da reunião o secretário de Saúde de Nicolau Vergueiro, Eduardo Scolari, além dos moradores da orla da barragem Luiz Rodrigues, Diego Lago e Xiru, que revelaram a apreensão da comunidade. Durante o encontro, foi destacado que os municípios não foram ouvidos em audiências públicas sobre o tema.

Na reunião, o prefeito de Ernestina enfatizou a importância da preservação da área. “Precisamos agir com responsabilidade e prevenção. Por isso estamos solicitando uma nova audiência pública onde nossas comunidades sejam ouvidas. O desenvolvimento é importante, mas ele não pode comprometer o meio ambiente e a vida que existe no alagado e no entorno da barragem”, afirmou.