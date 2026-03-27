Prefeitos de Ernestina e Nicolau Vergueiro se reúnem com o MP

A proteção da Barragem de Ernestina e do Rio Jacuí foram assunto de uma agenda institucional com o prefeito de Ernestina, Odir João Boehm, e o prefeito de Nicolau Vergueiro, Marcelo Felini. Eles estiveram nesta semana no Ministério Público de Passo Fundo em reunião com o promotor de Justiça, Paulo Cirne.
Na pauta, a preocupação com uma tubulação da JBS, de Passo Fundo, que pode representar riscos ao lançar produtos no Rio Jacuí, especialmente na região da barragem. Os gestores alertaram para a gravidade de um possível acidente ambiental envolvendo produtos químicos, que poderia causar impactos ambientais severos, atingindo diretamente os municípios de Ernestina e Nicolau Vergueiro e, por consequência, os demais municípios por onde passa o rio, um dos mais importantes do Rio Grande do Sul.
Também participaram da reunião o secretário de Saúde de Nicolau Vergueiro, Eduardo Scolari, além dos moradores da orla da barragem Luiz Rodrigues, Diego Lago e Xiru, que revelaram a apreensão da comunidade. Durante o encontro, foi destacado que os municípios não foram ouvidos em audiências públicas sobre o tema.
Na reunião, o prefeito de Ernestina enfatizou a importância da preservação da área. “Precisamos agir com responsabilidade e prevenção. Por isso estamos solicitando uma nova audiência pública onde nossas comunidades sejam ouvidas. O desenvolvimento é importante, mas ele não pode comprometer o meio ambiente e a vida que existe no alagado e no entorno da barragem”, afirmou.
O prefeito de Nicolau Vergueiro, Marcelo Felini, ressalta a importância do monitoramento. "É necessário que ocorra o acompanhamento dos laudos técnicos de inspeção da qualidade do efluente que será lançado no rio. Além disso, precisamos ter acesso ao plano de contingência caso ocorra algum prejuízo ambiental ao alagado", disse.