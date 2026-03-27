Caxias do Sul vai criar inventário sobre emissão de gases de efeito estufa

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul aderiu ao Projeto Cidades Brasileiras pelo Clima. A iniciativa prevê a elaboração do primeiro inventário completo de emissões de gases de efeito estufa na cidade da Serra Gaúcha. O município foi selecionado para participar da fase de calibração da plataforma nacional que irá medir as emissões em cidades brasileiras e, a partir daí, criar planos de ação para mitigar o problema. Hoje, Caxias do Sul emite cerca de 14 toneladas de gás carbônico (CO2) por ano.

O projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e a startup brasileira de tecnologia Deep ESG. Nesta etapa, Caxias do Sul passa a integrar um grupo pioneiro que ajudará a validar o modelo que será aplicado em todo o País.

Para o Samae, o investimento é estratégico. O inventário permitirá identificar as principais fontes de emissão de gases no setor de saneamento, contribuindo para melhorar a eficiência energética, reduzir custos operacionais e garantir o cumprimento da legislação ambiental. Além de identificar em diferentes categorias as emissões relacionadas às atividades de competência do Samae, este inventário ajudará o setor privado de a ser mais competitivo e possibilita que as emissões possam ser compensadas em projetos na nossa cidade. “Um dos principais objetivos é colocar Caxias do Sul no mesmo patamar de referência econômica e de qualidade de vida das grandes cidades brasileiras, e para isso os gestores precisam estar alinhados a uma visão estratégica de longo prazo”, ressalta o diretor-presidente do Samae, João Uez.

A iniciativa ocorre em um cenário de crescente preocupação com eventos extremos. Em 2023, o Brasil registrou mais de mil hidrológicos e geológicos qie afetaram mais de 500 mil pessoas. Já em 2024, enchentes e outros eventos climáticos voltaram a atingir milhões de brasileiros, especialmente na região Sul. Diante desse cenário, ações como o inventário de emissões são fundamentais para planejar medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, tornando as cidades mais resilientes.