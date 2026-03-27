Dnit finaliza serviços em ponte na BR-293 em Piratini

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu os serviços de recuperação emergencial da ponte sobre o Rio Piratinizinho, localizada na BR-293, no município de Piratini, na região Sul do estado. Com investimento aproximado de R$ 3 milhões, as intervenções tiveram como objetivo restabelecer as condições estruturais da travessia e ampliar a segurança viária no trecho.

Os serviços contemplaram a execução de escoramentos, a construção de novos apoios com estaqueamento, blocos e pilares, além da recuperação e do reforço das vigas. As ações foram essenciais para garantir a integridade estrutural do vão da ponte. Situada na Região da Campanha — conhecida pela ovinocultura e pela produção de carvão — a BR-293 exerce papel estratégico no escoamento da produção de grãos e de produtos agropecuários.