Encruzilhada do Sul inaugura a Casa do Empreendedor

A comunidade de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, passou a contar, nesta semana, com um novo espaço voltado ao desenvolvimento econômico e ao atendimento da população. Foi inaugurada oficialmente a Casa do Empreendedor, que unifica serviços essenciais em um ambiente mais moderno, revitalizado e acolhedor.

O novo local reúne diversos atendimentos importantes para a comunidade, como Receita Federal, Sine, Junta Militar, dentre outros. Além disso, está prevista para até o mês de maio a instalação do Procon Municipal no mesmo espaço, ampliando ainda mais os serviços oferecidos à população. A iniciativa foi realizada em parceria com o Sebrae.