Primeira fase da obra de ETE em Novo Hamburgo deve ficar pronta em dezembro

As obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau seguem avançando em Novo Hamburgo. Nesta semana, a Comusa — Serviços de Água e Esgoto deu início à instalação de uma tubulação que será responsável por conduzir o esgoto já tratado até o arroio Luiz Rau. Inicialmente, os trabalhos serão executados nas ruas Carlos Afonso Braunger e Luiz Renner de Ávila. Na sequência, a intervenção avança para a rua João Corrêa, no bairro Santo Afonso.

De acordo com o engenheiro da Comusa e fiscal da obra, João Ricardo Pureza, essa etapa é fundamental para o funcionamento do sistema. “Ela viabiliza o destino adequado, definido pelas licenças ambientais, do efluente após o tratamento, garantindo que seja devolvido ao meio ambiente dentro dos padrões exigidos, representando um avanço importante para o saneamento no município”, afirma.

Durante a intervenção, podem ocorrer impactos temporários na rotina da comunidade e na circulação local, como alterações no trânsito, abertura de valas, ruídos, poeira e eventuais interrupções no abastecimento de água. Também é importante que moradores redobrem a atenção nas áreas sinalizadas, especialmente com crianças e pedestres. Mesmo com as adequações no cronograma, a expectativa é de que a primeira fase seja finalizada até dezembro deste ano. Após a conclusão, a operação será iniciada de forma imediata, com um período adicional de dois a três meses para ajustes técnicos.

A instalação da nova tubulação integra um conjunto mais amplo de intervenções que seguem em andamento na Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau. Segundo Pureza, essa etapa ocorre de forma articulada com as demais obras da estação. Além disso, as obras seguem com a execução de estruturas essenciais ao funcionamento do sistema, entre elas o tanque responsável pela separação do lodo do esgoto bruto, a elevatória de recirculação e o adensador. Em paralelo, também avança a implantação da rede pluvial da estação.