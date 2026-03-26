Cremers é contra a criação de curso de medicina em Bagé

Após o anúncio do Ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a abertura de um novo curso de medicina em Bagé, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) emitiu um comunicado em que manifesta "profunda preocupação" com a autorização. Segundo o Cremers, trata-se de uma "decisão populista e contraditória do governo federal, que ignora tanto a grave crise estrutural da saúde no município".

O curso deve ser oficializado até o fim do mês, através do Diário Oficial da União , e confirmado para a Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Segundo o Conselho, o município de Bagé enfrenta uma crise sanitária, marcada pela escassez de médicos especialistas no SUS, falta de insumos básicos nas unidades de pronto atendimento e atrasos salariais para os médicos que atuam na cidade, muitos deles trabalhando sem vínculo formal. "Que espécie de formação médica pode ser oferecida em um ambiente onde faltam desde medicamentos básicos até condições mínimas de trabalho para os profissionais já estabelecidos? Os resultados da primeira edição do Enamed corroboram o alerta que o Cremers vem fazendo há anos sobre a precarização do ensino. Mas a aprovação do curso na Unipampa demonstra que critérios políticos continuam a se sobrepor a critérios técnicos e acadêmicos", disse a entidade, em comunicado. , e confirmado para a Universidade Federal do Pampa (Unipampa)., marcada pela escassez de médicos especialistas no SUS, falta de insumos básicos nas unidades de pronto atendimento e atrasos salariais para os médicos que atuam na cidade, muitos deles trabalhando sem vínculo formal. "Que espécie de formação médica pode ser oferecida em um ambiente onde faltam desde medicamentos básicos até condições mínimas de trabalho para os profissionais já estabelecidos? Os resultados da primeira edição do Enamed corroboram o alerta que o Cremers vem fazendo há anos sobre a precarização do ensino. Mas a aprovação do curso na Unipampa demonstra que critérios políticos continuam a se sobrepor a critérios técnicos e acadêmicos", disse a entidade, em comunicado.