Hospital de Guaíba inaugura emergência nesta sexta-feira

A prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove o ato oficial de inauguração da nova obra da emergência do Hospital Regional Nelson Cornetet. O evento ocorrerá nesta sexta-feira (27), na rua São Paulo, nº 800, às 9h.



A nova estrutura tem investimento total de R$ 1,9 milhão. Com uma área de 790 metros quadrados, o espaço foi projetado para otimizar o fluxo de pacientes e oferecer um ambiente moderno e seguro para o atendimento de casos de urgência e emergência. A expansão permitirá a realização de até 8 mil atendimentos por mês, ampliando significativamente o suporte à saúde pública da região.

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Embora a cerimônia oficial ocorra nesta sexta, o atendimento ao público na unidade começará efetivamente na segunda-feira, 30 de março. O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, ressalta o impacto estratégico da nova estrutura. "Nosso foco é oferecer um atendimento de excelência, com infraestrutura moderna e tecnologia, para que o cidadão de Guaíba encontre aqui a agilidade e o acolhimento necessários nos momentos de urgência", afirmou. Embora a cerimônia oficial ocorra nesta sexta,. O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, ressalta o impacto estratégico da nova estrutura. "Nosso foco é oferecer um atendimento de excelência, com infraestrutura moderna e tecnologia, para que o cidadão de Guaíba encontre aqui a agilidade e o acolhimento necessários nos momentos de urgência", afirmou.