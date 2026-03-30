Governo Estadual investe R$ 1,6 milhão em escola de Santana do Livramento

O governo do Estado está investindo R$ 1,6 milhão na recuperação da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Júlio de Castilhos, em Santana do Livramento. Os serviços são fiscalizados pela 19ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026.

As intervenções foram organizadas em etapas. A primeira já foi concluída e contemplou a recuperação do refeitório e da cozinha, que funcionava de forma improvisada no antigo laboratório de ciências, além de salas de aula e banheiros do segundo pavimento. Atualmente, estão em execução a substituição da cobertura e a manutenção das salas de aula e banheiros do terceiro pavimento.

Desde o início da atual gestão, em 2023, foram investidos R$ 4 milhões em oito escolas dos municípios atendidos pela 19ª Crop, entre obras finalizadas, em execução ou por iniciar

No mesmo período, em todo o Rio Grande do Sul, foram destinados R$ 242,6 milhões em intervenções concluídas que beneficiaram 476 escolas, e R$ 385,8 milhões em serviços ainda em andamento em outras 248 unidades.