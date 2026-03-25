Caxias do Sul e Nova Petrópolis terão caminho alternativo à BR-116

garante o repasse de R$ 14,5 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para a execução das obras de construção da via alternativa à BR-116. A Estrada Municipal Caminho Pomerano O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, assinou o convênio com o governo do Estado quedo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para a execução dassoluciona um problema crítico de mobilidade entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A previsão de conclusão da via alternativa é o segundo semestre deste ano.

O valor do repasse anunciado em dezembro de 2025 era de R$ 17,1 milhões, que representava o valor total do projeto de construção da via alternativa Estrada Municipal Caminho Pomerano: 3,7km de extensão, 7m de pista de rodagem e mais 2m de ciclofaixa, em uma área localizada entre o bairro Juriti e a localidade de São José do Caí. No entanto, devido ao avançado estágio de abertura da estrada, realizada com aporte financeiro, logístico e de maquinário da iniciativa privada de Nova Petrópolis, o valor foi reduzido.

A prefeitura também realizou todo o licenciamento ambiental da área, bem como a regularização dos trâmites burocráticos das doações de áreas. “Conversei com cada uma das famílias que possuem terras no trecho da via alternativa e todas elas, sem exceção, fizeram a doação ao município por entenderem a importância da estrada para o deslocamento da população, para o escoamento da produção agrícola, para o acesso ao atendimento médico de referência em Caxias do Sul”, disse o prefeito.