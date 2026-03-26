Botão Lilás é criado em Alvorada com foco em vítimas de violência doméstica

A prefeitura de Alvorada fez o lançamento do Botão Lilás, ferramenta tecnológica integrada ao aplicativo Alvorada Digital que amplia a segurança das vítimas de violência doméstica.

Com georreferenciamento e acionamento imediato, o recurso foi desenvolvido em uma ação transversal entre as secretarias municipais. Disponível já na tela inicial do app, ao ser acionado, o botão envia um alerta ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que mobiliza a Guarda Civil Municipal (GCM) para atendimento imediato no local indicado.

Neste primeiro momento, o recurso está disponível para as 73 mulheres acompanhadas pela Patrulha Guardiãs da Vida, da GCM. A ação, que completou um ano, registrou 89 prisões por violência contra a mulher, mais de 200 atendimentos e 10 mil visitas.