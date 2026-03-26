Hospital do Vale do Rio Pardo recebe pronto atendimento e centro por imagem

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou o novo pronto atendimento e o centro de diagnóstico por imagem do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), destinou mais de R$ 7,3 milhões para a obra por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

Administrado pelo Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo é referência em média complexidade para diversos municípios da região e realiza cerca de 5 mil atendimentos mensais apenas na porta de entrada da emergência. Ainda conforme a administração, a nova estrutura suporta a ampliação desse número, caso seja necessário.

A expectativa é que o novo pronto atendimento e novo centro de diagnóstico por imagem comecem a funcionar na primeira semana de abril, após a transferência do tomógrafo e do raio-x para o local recém-inaugurado, o que deve ser feito por empresas especializadas e depende da disponibilidade de data. Com o novo espaço, será possível interligar os serviços e estabelecer um fluxo mais organizado para qualificar o atendimento aos pacientes.