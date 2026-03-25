Maquiné recebe edição de outono da Feira da Biodiversidade

A Feira da Biodiversidade e EcoSol de Maquiné realiza sua edição de outono no sábado (28), das 9h às 17h, com programação voltada à produção local, cultura e economia solidária. O encontro acontece no Canto da Terra, espaço gastronômico e cultural com mais de 10 anos de atuação no município, administrado por Rafael Ritter, integrante do coletivo desde as primeiras edições.

Com 17 anos de trajetória, a feira reúne agricultura familiar, artesãos, povos tradicionais e pequenos empreendimentos da economia solidária, oferecendo ao público atividades culturais ao longo do dia. A edição de outono ocorre em um período associado às colheitas agrícolas, o que amplia a oferta de produtos sazonais e reforça a relação da feira com o calendário produtivo regional.

“Organizar a feira e prestigiá-la sempre me motivou, especialmente pelo ajuntamento dos feirantes e de pessoas em prol da valorização da sociodiversidade em um espaço sociocultural, de geração de renda, arte e criatividade. Receber a Feira no Canto da Terra é acolher com amorosidade esse coletivo, para que o mesmo também possa expandi-la em suas diversas expressões, para todos que chegarem”, afirmou Valéria Bastos, educadora alimentar e uma das anfitriãs desta edição.