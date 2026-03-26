Aviga elege uma mulher para a presidência pela primeira vez

A Associação de Vinicultores de Garibaldi (Aviga) terá, pela primeira vez, uma mulher no comando. Talita Nicolini Verzeletti foi eleita nesta semana como líder da entidade. Ela terá como vice-presidente Letícia Conzati Agostini.

Graduada em Nutrição, Enologia e com formação em Sommelière, Talita tem mestrado em Viticultura e Enologia. Tem relação com o mundo do vinho desde 2003, quando a família assumiu a gestão da Courmayeur. Hoje, juntamente com a irmã e o pai, está na direção da empresa, onde atua como gerente de qualidade e também na gestão de experiência do cliente, em pontos de contato como turismo e eventos comerciais.

“Tenho expectativas de conseguir manter e honrar a longa e linda trajetória dessa associação, que já fez tanto pelo município e também que já teve tantos presidentes importantes para o setor. Além de me sentir muito agraciada por ser a primeira mulher a estar neste cargo, é um desafio representar as mulheres do setor no vinho, e uma honra representá-las na AVIGA”, comenta a nova presidente.

Atualmente, a entidade é formada por 20 pequenas indústrias vinícolas que não apenas conquistaram a representatividade desejada com também têm se destacado mais a cada ano pela qualidade de seus produtos e excelência de seus processos. Desde 2003, a Aviga é a responsável por promover a Seleção dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Uva de Garibaldi.