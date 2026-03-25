Museu do Carvão celebra 40 anos com atividades em Arroio dos Ratos

Fundado em 31 de março de 1986, o Museu Estadual do Carvão completa 40 anos de existência este ano. Para celebrar a data, uma programação especial no sábado (28) está sendo preparada. Durante a manhã, atividades gratuitas e abertas ao público ocorrem na sede do museu, localizado na cidade de Arroio dos Ratos, na Região Carbonífera.

A partir das 9h, se apresenta a Banda Municipal de Arroio dos Ratos. Às 10h, começam duas oficinas que serão realizadas simultaneamente. A proposta foi intitulada “Entre túneis e memórias”, pois as atividades abordarão a história da região Carbonífera, a partir de documentos e fotografias do Arquivo Histórico da Mineração e de acervos de clubes sociais negros.

A oficina “Mineiros Negros” faz parte de um projeto desenvolvido pelo Museu do Carvão. Desde 2021, a equipe da instituição mapeia a presença desses trabalhadores ao longo do tempo, realizando atividades em escolas e recebendo a comunidade com o objetivo de valorizar a presença negra.

Já a oficina “O mistério da carta das mulheres de Butiá” foi elaborada em conjunto com estudantes do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sob a orientação da historiadora do Museu do Carvão, Liana Severo Ribeiro, e da professora da universidade, Clarice Speranza. Ambas coordenam um projeto de extensão voltado a valorizar a história social do trabalho no Estado, incluindo a mineração de carvão.

Fundado para preservar a história da mineração de carvão, de seus trabalhadores e de suas famílias, o Museu do Carvão guarda um importante e variado acervo sobre essa atividade, que teve seu auge no Rio Grande do Sul no século XX.