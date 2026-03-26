Jaguari anuncia investimento de R$ 4 milhões em máquinas

Seis novos equipamentos, entre caminhões, retroescavadeiras e motoniveladoras, passam a reforçar a frota do município de Jaguari. Com investimento aproximado de R$ 4 milhões, esta é a maior aquisição de máquinas já realizada na história da cidade. Parte do programa Missão Reconstruir Jaguari — primeiro plano municipal estruturado e alinhado ao Plano Rio Grande, do governo do Estado, que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 — o maquinário irá auxiliar na ampliação e qualificação dos trabalhos de manutenção das estradas, execução de obras e apoio ao desenvolvimento urbano e rural no município.
Para o prefeito Igor Tambara, o avanço só foi possível graças ao planejamento e à responsabilidade fiscal do município ao longo dos anos. O prefeito também ressaltou que os investimentos continuam. Nos próximos dias, o município deverá receber um rolo compactador, ampliando ainda mais a estrutura de trabalho da administração.