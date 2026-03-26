Aprovado financiamento de R$ 20 milhões para Picada Café

A cidade de Picada Café se prepara para viver um novo ciclo de crescimento. Com foco no desenvolvimento sustentável, a prefeitura propôs — e a Câmara de Vereadores aprovou na sessão nessa semana — a contratação de um financiamento no valor de R$ 20 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

Os recursos serão incorporados ao orçamento municipal de forma escalonada, sendo R$ 8,5 milhões em 2026, R$ 8,5 milhões em 2027 e R$ 3 milhões em 2028. O pagamento será realizado em 120 parcelas, com início previsto para abril de 2027.

Para o ano de 2026, as prioridades já estão definidas e contemplam obras estruturantes e a modernização de serviços. Entre as principais ações previstas, destacam-se a aquisição de veículos e maquinário, pavimentação de ruas e construção de soluções em mobilidade urbana. Para os anos de 2027 e 2028, o planejamento prevê a pavimentação de 14 novas vias. Também está prevista a aquisição de um espaço adjacente ao Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn.