Outono no Vale do Taquari deve ter dias quentes e chuvas irregulares

O outono de 2026 no Vale do Taquari deve apresentar um comportamento climático típico de transição, mas com algumas particularidades: temperaturas ligeiramente acima da média histórica, chuvas abaixo do normal no início e maior irregularidade na distribuição das precipitações ao longo dos meses. As projeções, elaboradas pelo Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Universidade do Vale do Taquari (Univates), indicam um cenário que exige atenção tanto de produtores rurais quanto de gestores públicos e da população em geral.

No Vale do Taquari, a estação é historicamente marcada por grande variabilidade térmica, com alternância frequente entre dias quentes e noites mais frias, padrão que deve se repetir em 2026, com amplitudes térmicas diárias significativas, reforçando a característica de instabilidade típica do período.

Um dos principais fatores que ajudam a explicar o comportamento climático previsto para este outono é a condição atual dos oceanos, especialmente no Oceano Pacífico Equatorial. Após um período sob influência do fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais, o sistema climático global passa por uma transição para uma fase de neutralidade. Na prática, significa que o comportamento do clima tende a ser menos previsível do que em anos dominados por El Niño ou La Niña. A ausência de um padrão dominante favorece uma maior variabilidade, com episódios alternados de calor, frio e chuva, muitas vezes concentrados em curtos períodos.

No que diz respeito à precipitação, a tendência para o trimestre é de volumes ligeiramente abaixo da média climatológica, que gira em torno de 406,2 milímetros para o período. Abril, tradicionalmente o mês mais seco do ano na região, deve manter essa característica, com menor frequência de chuvas e períodos mais prolongados de tempo firme, em um cenário pode favorecer atividades agrícolas como a colheita, mas também exige atenção quanto à disponibilidade hídrica, especialmente em propriedades que dependem diretamente das condições climáticas.

A irregularidade das chuvas é outro ponto de destaque. Em vez de precipitações bem distribuídas ao longo dos meses, o que se espera é uma alternância entre dias consecutivos sem chuva e episódios pontuais de precipitações mais intensas. Já nos meses de maio e junho, a tendência é de aumento gradual das chuvas, com acumulados mais próximos da normal climatológica, embora ainda sujeitos a variações espaciais e temporais.

Em relação às temperaturas, os modelos climáticos indicam que o outono de 2026 deve ser, em média, mais quente do que o habitual, o que não significa ausência de frio, mas sim que os episódios de temperaturas mais baixas tendem a ser mais curtos e menos persistentes. O início da estação deve manter características ainda próximas ao verão, com dias quentes, sensação de abafamento e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Ao longo de maio, espera-se uma transição gradual para condições mais típicas do outono, com redução das temperaturas, dias mais curtos e menor radiação solar. Ainda assim, o frio mais intenso deve demorar a se estabelecer.