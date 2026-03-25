Rio Grande apresenta lei para recompor período da pandemia a servidores

A prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, esteve na Câmara de Vereadores para entregar o substitutivo ao projeto de lei que trata da revisão dos assentamentos salariais dos servidores públicos municipais. A proposta, encaminhada pelo Executivo, adequa o município à lei conhecida como Lei do Descongela. Na prática, o projeto restabelece a contagem do tempo de serviço para fins de progressão de carreira, suspensa durante a pandemia de Covid-19, totalizando 583 dias. Com isso, são recuperados direitos como quinquênios, triênios, anuênios, licença-prêmio e progressões funcionais.

O texto prevê a recomposição do tempo de serviço anteriormente congelado, com a devida atualização dos registros funcionais para todos os fins legais. De acordo com o projeto, após a aprovação, o pagamento de valores retroativos poderá ocorrer de forma integral ou parcelada, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do município, mediante a realização de estudo de impacto que comprove a viabilidade das medidas.