Espetáculo 'Terra sem Mapa' chega a três cidades do interior do RS

A partir desta sexta-feira (27), as cidades de Palmeira das Missões, Carazinho e Passo Fundo recebem apresentações do espetáculo Terra Sem Mapa, dentro da programação do projeto Nossa Arte Circula RS, promovido pelo Sesc. Completando três anos em cartaz em 2026, o espetáculo alcançou 60 apresentações e público de 2500 pessoas.
No final da pandemia, Mirna Spritzer e Sergio Lulkin, com seus personagens, Vrum e Luba, iniciaram a caminhada que os levou ao espetáculo Terra sem Mapa. Narradores natos, encontraram no estúdio o ambiente ideal para mergulhar nas travessias do tempo, das memórias e das histórias humanas — entre mares, exílios e reencontros.
Com uma encenação marcada por humor e melancolia, palavra e silêncio, a peça apresenta a essência do teatro em sua forma mais direta: artistas e público em contato próximo, em uma narrativa que convida à escuta atenta. Entre bênçãos e pragas, Vrum e Luba dançam suas lembranças e miram as estrelas, num gesto poético de resistência e esperança.
Terra sem Mapa foi uma das atrações escolhidas para circular por 33 municípios do Rio Grande do Sul, simultaneamente, entre os dias 27 e 29 de março, dentro da programação do Nossa Arte Circula RS. Os profissionais formarão circuitos para apresentações gratuitas em espaços públicos contando com 550 artistas, 11 produtores e mais de 100 profissionais envolvidos nas produções locais. Serão disponibilizados 11 ônibus para circular por diversas regiões do estado, dando início à programação de circuitos culturais do Sesc/RS.