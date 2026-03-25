Espetáculo 'Terra sem Mapa' chega a três cidades do interior do RS

A partir desta sexta-feira (27) , as cidades de Palmeira das Missões, Carazinho e Passo Fundo recebem apresentações do espetáculo Terra Sem Mapa , dentro da programação do projeto Nossa Arte Circula RS , promovido pelo Sesc. Completando três anos em cartaz em 2026, o espetáculo alcançou 60 apresentações e público de 2500 pessoas.

No final da pandemia, Mirna Spritzer e Sergio Lulkin , com seus personagens, Vrum e Luba , iniciaram a caminhada que os levou ao espetáculo Terra sem Mapa. Narradores natos, encontraram no estúdio o ambiente ideal para mergulhar nas travessias do tempo, das memórias e das histórias humanas — entre mares, exílios e reencontros.

Com uma encenação marcada por humor e melancolia, palavra e silêncio , a peça apresenta a essência do teatro em sua forma mais direta: artistas e público em contato próximo, em uma narrativa que convida à escuta atenta. Entre bênçãos e pragas, Vrum e Luba dançam suas lembranças e miram as estrelas, num gesto poético de resistência e esperança.