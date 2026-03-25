Caxias do Sul é selecionado para projetos de ação climática

A cidade de Caxias do Sul está entre os municípios brasileiros selecionados para participar do Programa Mutirão Brasil, iniciativa das redes globais de cidades C40 Cities e do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) que apoiará governos locais na estruturação de projetos de ação climática. O projeto “Integra Caxias: Corredores Verdes e Mobilidade Sustentável” foi contemplado após fase de seleção com mais de 150 propostas recebidas.

Caxias é o único município do Rio Grande do Sul contemplado pelo mutirão no segmento Projetos de Mobilidade Urbana. No total, 33 cidades e dois estados foram classificados para receber suporte técnico e financeiro para desenvolver iniciativas climáticas locais até meados do ano que vem, principalmente nas áreas de Mobilidade Urbana, Gestão de Resíduos e Orçamento Climático, além de apoio à elaboração de Planos de Ação Climática em cidades da região amazônica.

O “Integra Caxias: Corredores Verdes e Mobilidade Sustentável” prevê a implantação de mais três Estações Principais de Integração (EPIs), a Norte, a Sul e a Nordeste. Atualmente, a cidade já conta com as EPIs Floresta e Imigrante. Também estão no projeto a eletrificação da frota de ônibus com alta demanda de passageiros e a reorganização da rede do transporte público fora da área central.

A cidade receberá, sem custos, consultoria de técnicos da G40 Cities e do GcoM. A equipe auxiliará a Diretoria de Projetos da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade em estudos sobre os locais mais adequados para implantação de EPIs, a viabilidade da reorganização da rede troncal do transporte público e a eletrificação da frota, levando em conta sustentabilidade e redução de emissão com impacto na saúde pública.

Outros benefícios ao município é a obtenção de projetos estruturados e prontos para captar recursos, acesso facilitado a financiamento climático público e privado, apoio técnico especializado para planejamento e orçamento climático, integração com programas federais, fortalecimento da capacidade técnica das equipes municipais, segurança jurídica e técnica para acelerar decisões, e cooperação entre cidades para troca de soluções práticas.