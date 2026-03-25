Sapucaia do Sul vai coordenar organização de turismo regional

A cidade de Sapucaia do Sul foi eleita para coordenar a Instância de Governança Regional (IGR) Delta do Jacuí, organização responsável por planejar, gerir e promover o turismo na região. A escolha ocorreu de forma unânime durante reunião online realizada no dia 19 de março.

A IGR Delta do Jacuí é composta pelos municípios de Sapucaia do Sul, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada, Gravataí e Glorinha. Entre suas atribuições estão a gestão compartilhada do turismo, o estímulo ao diálogo entre os setores público e privado e a definição de estratégias e prioridades para o desenvolvimento turístico regional, além da articulação com órgãos estaduais e federais.

O representante da Secretaria de Turismo de Sapucaia do Sul, Giovanni Rysdyk, será o responsável pela coordenação da IGR pelo período de um ano, tendo como vice-coordenadora Andrea Falkenberg, servidora do município de Canoas. A nova gestão terá como objetivo fortalecer o desenvolvimento do turismo de forma integrada entre os municípios, valorizando as potencialidades da região.

Para o novo coordenador, a eleição posiciona Sapucaia do Sul como referência no setor turístico regional. “Nos últimos anos, Sapucaia do Sul seguiu as diretrizes do Ministério do Turismo e avançou na estruturação do setor, o que nos credencia a assumir esse papel de destaque na região”, destacou Rysdyk.