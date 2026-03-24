Grupo Tholl terá atividades no Dia Mundial do Teatro em Pelotas

O Grupo Tholl prepara uma intensa e diversa programação para celebrar o Dia Mundial do Teatro, reunindo espetáculos, performances, oficinas e atividades de pesquisa que destacam a força das artes cênicas e sua conexão com memória, território e inclusão. As atividades são fruto de projetos culturais e iniciam nesta quarta-feira (25), às 18h, no Centro de Treinamento Tholl (CT Tholl), com a performance “O Picadeiro das Mulheres”, que enaltece o protagonismo feminino no circo.

A apresentação reúne as residentes Luana Wrague, Simone Lyrio, Simone Passos, Alice Dias e Leandro Arrieche, além das convidadas Alice Lemos, Virgínia Osório, Yasmin Jocasta, Helena Peres e Glaura Lauz, participantes das monitorias do projeto. Os ingressos são gratuitos e limitados.

Nos dias 26 e 27 acontecem ações do projeto “Arquivos e Memórias do Teatro Fronteiriço”, que investiga, documenta e preserva o patrimônio cultural teatral na região de fronteira entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Nos mesmos dias, o CT Tholl recebe duas oficinas de teatro. A primeira, na quinta-feira (26), com o tema “O palco que eu piso”, ministradas por João Bachilli. Na sexta-feira (27)t “O corpo em cena – percepção corporal”, com Susana Pacheco. As atividades são gratuitas, com vagas limitadas, e as inscrições devem ser realizadas pelas redes sociais do Grupo Tholl.

Nos mesmos dias e local, às 20h, o público poderá conferir as últimas apresentações do espetáculo “João”. Escrita pela dramaturga Helena Prates, a montagem homenageia os 40 anos de carreira do ator e produtor Joao Schmidt, que interpreta o protagonista João Pedro dos Reis.