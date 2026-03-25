Embaixador da Itália faz visita ao interior do RS

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, conheceu, nesta o Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A visita ocorreu por convite do cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso
Antes da visita a São Miguel das Missões, o embaixador passou por Passo Fundo, na região Norte, e conheceu as instalações da Be8 e do Icon.. Ele ainda participou da inauguração do Teatro Itália, no Instituto Educacional de Passo Fundo, onde foi homenageado pelos alunos.
Antes da visita a São Miguel das Missões, o embaixador passou por Passo Fundo, na região Norte, e conheceu as instalações da Be8 e do Icon.. Ele ainda participou da inauguração do Teatro Itália, no Instituto Educacional de Passo Fundo, onde foi homenageado pelos alunos.