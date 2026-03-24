Carnaval de Esteio tem desfiles confirmados para o domingo

A prefeitura de Esteio e a Liga das Escolas de Samba e Blocos de Esteio (Liesbe) informam que o Carnaval de Esteio, cancelado no sábado (21) em razão das chuvas, será realizado neste domingo (29), a partir das 16h30min.

A decisão de cancelar o evento foi tomada de forma preventiva, atendendo a orientação da Defesa Civil, e priorizou a segurança da população, dos trabalhadores envolvidos e de todos que participariam do evento.

O evento começa às 16h30, com a entrega das chaves da cidade para a Corte do Carnaval.

Logo em seguida, começam os desfiles dos blocos da Solidariedade (não concorrente), Princesas Africanas e Filhos de Mandela, agremiações que receberam R$ 5 mil pela participação no evento e estão disputando um prêmio de R$ 3 mil.

Depois, será a vez das cinco escolas de samba da cidade disputarem os troféus e a premiação de R$ 11 mil para o campeão, R$ 7 mil para o vice-campeão e R$ 4 mil para o terceiro colocado. As agremiações serão avaliadas em nove quesitos diferentes, todos eles valendo troféus individuais: bateria, samba-enredo, harmonia, tema-enredo, fantasia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, alegoria e comissão de frente.

A primeira a pisar na avenida do samba esteiense será a Acadêmicos de Esteio. Depois, será a vez da Salgueiro, atual campeã, Mocidade Independente, Viradouro e Negritude, que fecha os desfiles deste ano.

Cada escola de samba recebeu R$ 50 mil para a sua apresentação.