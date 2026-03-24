Esteio recebe equipamento para monitorar nível do Rio do Sinos

Uma estação de monitoramento hidrometeorológico está sendo instalada pelo Governo do Estado junto ao Rio dos Sinos, em Esteio. O trabalho com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMDEMA).
Com o equipamento, instalado na semana passada e atualmente em fase de configuração, será possível fazer a medida em tempo real do nível do rio, possibilitando a emissão de alertas em caso de subidas do curso d’água que possam causar enchentes. A estação já permite a coleta de informações como chuva acumulada, temperatura e velocidade do vento, entre outros dados.
Segundo o diretor da Unidade de Licenciamento Ambiental da SMDEMA, William Papi, a tecnologia representa um avanço importante no monitoramento. “A estação ajuda a acompanhar o nível do Rio do Sinos em tempo real. Antes, era necessário se deslocar de barco até outro ponto do rio para fazer a medição. Agora, com o novo processo, o acompanhamento se torna mais prático e rápido”, destaca.
Segundo o diretor da Unidade de Licenciamento Ambiental da SMDEMA, William Papi, a tecnologia representa um avanço importante no monitoramento. “A estação ajuda a acompanhar o nível do Rio do Sinos em tempo real. Antes, era necessário se deslocar de barco até outro ponto do rio para fazer a medição. Agora, com o novo processo, o acompanhamento se torna mais prático e rápido”, destaca.
O equipamento possui cerca de 6 metros de altura e gera atualizações de dados a cada 15 segundos. Além disso, conta com câmeras que permitem o acompanhamento visual em tempo real, transmissão via rede 4G/5G e por satélite, garantindo o funcionamento mesmo em situações adversas. A previsão é de que a estação entre em pleno funcionamento a partir de maio, após a finalização dos ajustes técnicos e da fase de testes do equipamento.
A iniciativa integra o Plano Rio Grande, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a implantação de estações de monitoramento hidrometeorológico em diferentes regiões do Estado. Coordenado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o projeto tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos, por meio da coleta de dados em tempo real sobre o nível dos rios e o volume de chuvas.
Os dados das estações podem ser conferidos no site https://dcrs.quallecontrol.com.br/Mapa
A iniciativa integra o Plano Rio Grande, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a implantação de estações de monitoramento hidrometeorológico em diferentes regiões do Estado. Coordenado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o projeto tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos, por meio da coleta de dados em tempo real sobre o nível dos rios e o volume de chuvas.
Os dados das estações podem ser conferidos no site https://dcrs.quallecontrol.com.br/Mapa