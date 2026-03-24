Esteio recebe equipamento para monitorar nível do Rio do Sinos

Uma estação de monitoramento hidrometeorológico está sendo instalada pelo Governo do Estado junto ao Rio dos Sinos, em Esteio. O trabalho com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMDEMA).

Com o equipamento, instalado na semana passada e atualmente em fase de configuração, será possível fazer a medida em tempo real do nível do rio, possibilitando a emissão de alertas em caso de subidas do curso d’água que possam causar enchentes. A estação já permite a coleta de informações como chuva acumulada, temperatura e velocidade do vento, entre outros dados.



Segundo o diretor da Unidade de Licenciamento Ambiental da SMDEMA, William Papi, a tecnologia representa um avanço importante no monitoramento. “A estação ajuda a acompanhar o nível do Rio do Sinos em tempo real. Antes, era necessário se deslocar de barco até outro ponto do rio para fazer a medição. Agora, com o novo processo, o acompanhamento se torna mais prático e rápido”, destaca.