Esteio avalia primeiros resultados de ação contra o escorpião-amarelo

A prefeitura de Esteio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Vigilância em Saúde (VS), realizou a aplicação de inseticida para o controle de escorpiões-amarelos nas ruas Parobé e Lageado, no Centro. A ação integra um estudo conduzido em parceria com o Instituto Vital Brazil (RJ), vinculado ao Ministério da Saúde (MS), que avalia a eficácia do uso de produtos químicos no controle de escorpiões em áreas urbanas.



De acordo com a avaliação técnica inicial, os primeiros resultados são considerados positivos, especialmente no que diz respeito à segurança da operação. Não foram registrados casos de desalojamento de escorpiões para outras áreas, uma das principais preocupações em intervenções desse tipo, nem ocorrências de intoxicação em moradores ou animais.



Nesta segunda-feira (23), foi realizada uma reunião de avaliação após a aplicação. Durante o encontro, o biólogo e pesquisador do Instituto Vital Brazil, Claudio Maurício Vieira de Souza, destacou que o município está atuando em um momento oportuno, com nível de infestação ainda considerado controlável, o que aumenta as chances de sucesso das medidas adotadas.



Outro ponto destacado foi o engajamento da comunidade, que colaborou com as orientações repassadas pelas equipes técnicas, contribuindo para a execução segura da atividade. Em relação à efetividade, já foram identificados escorpiões mortos e outros em diferentes estágios de intoxicação, indicando que o produto aplicado está em ação. Os dados seguem em análise, considerando também o comportamento da espécie, que pode simular morte por períodos prolongados. “Os indicadores que estamos utilizando para avaliar a segurança da ação, até o momento, são positivos”, afirmou o pesquisador.



A prefeitura destaca que o trabalho terá continuidade, com monitoramento permanente da área pelos próximos meses. “A orientação é manter as rotinas de vistoria e acompanhamento por pelo menos três meses, período necessário para avaliar com maior precisão a efetividade da intervenção e a necessidade de novas ações”, ressaltou o titular da SMS, Gilson de Menezes.



Entre os próximos passos, estão previstas ações complementares, como o reforço na limpeza de áreas críticas, a avaliação de pontos com maior concentração de escorpiões e a possível adaptação das estratégias de controle conforme o comportamento observado no território.