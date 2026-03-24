Governo estadual entrega 24 casas em loteamento em Santa Tereza

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23), 24 casas definitivas para famílias que perderam suas moradias nas inundações em Santa Tereza.

O investimento para essas moradias em Santa Tereza foi de R$ 3,3 milhões, além de R$ 3,5 milhões para as obras dos muros de contenção, totalizando R$ 6,8 milhões. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) também aportou R$ 858 mil para o preparo dos terrenos. Com isso, o município de Santa Tereza recebeu R$ 7,5 milhões do governo do Estado para as obras habitacionais, que estão sendo realizadas no Loteamento Stringhini 2, no Centro. As casas foram construídas pelo método construtivo de painel de concreto, por meio de uma das Atas de Registro de Preços do Estado para esta finalidade.

O titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Bruno Silveira, reforçou o significado dessa entrega. “Entregarmos essas casas à comunidade de Santa Tereza é muito emblemático. O município foi bastante atingindo duas vezes pelas inundações, em 2023 e 2024. Essas famílias, como em todo o Estado, demonstram força e resiliência para reconstruir suas vidas, suas cidades e o Rio Grande”, disse Silveira.

“Desejamos imensamente que agora suas vidas tenham a tranquilidade tanto esperada. O governador sempre ressaltou que ninguém estaria sozinho nessa reconstrução e estivemos e estamos sempre com vocês para que essa nova jornada seja de realizações”, afirmou o secretário.