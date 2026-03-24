Guaíba realiza audiência pública sobre o Plano Diretor

A prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, realizará a primeira audiência pública voltada a revisão e modernização do Plano Diretor e Leis Complementares. O evento acontecerá na quarta-feira (25) às 18h, na Câmara de Vereadores.



O processo de revisão e modernização consiste na atualização completa do Plano Diretor, incluindo o Plano de Mobilidade, Código de Obras, Código de Posturas e a Lei de Parcelamento do Solo. O processo iniciado em dezembro, entra agora em uma fase fundamental.



Durante a audiência, será apresentado um diagnóstico de como a cidade funciona atualmente sob a ótica da legislação vigente e quais os caminhos necessários para a modernização urbana. Este será um importante momento de diálogo e participação cidadã, no qual serão apresentados e debatidos temas que impactam diretamente o planejamento e o futuro de Guaíba. A Ppefeitura reforça o convite para que todos os moradores participem e contribuam com suas visões, garantindo um processo democrático e colaborativo na construção da cidade para as próximas décadas.